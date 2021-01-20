«Бузяндра моя!»: Бузова в алом платье с вышивкой на лифе сыграла с Киркоровым в ладушки

Поп-король сцены Филипп Киркоров одним из первых поздравил Ольгу Бузову с днем рождения. 20 января поющей телеведущей исполнилось 35 лет. По этому случаю экс-супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram редкие памятные кадры, на которых он запечатлен с именинницей. Перед объективом камеры возлюбленная блогера Давила Манукяна предстала в алом платье с вышивкой на лифе. Бузова отдала предпочтение вечернему наряду из органзы с приталенным силуэтом и воланами. Ко всему прочему, именинница сыграла с Филиппом Киркоровым в ладушки, чем немало позабавила поклонников.

«Бузяндра моя, с днем рождения! Пусть вот так всегда будет в твоей жизни — весело, нарядно, задорно и больно только от наличия колец на пальцах! Я прослежу, чтобы тебя всегда баловали драгоценностями», — отметил Филипп Киркоров, трогательно поздравив певицу с днем рождения. «Мой король, спасибо!! Люблю», — поблагодарила артиста возлюбленная Давида Манукяна.

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