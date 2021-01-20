Кубок Первого канала соберет молодых звезд фигурного катания

Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал организовали уникальный командный турнир с участием всех звезд спорта. Он пройдет с 5 по 7 февраля в Москве в здании «Мегаспорта» и будет транслироваться по ТВ в прямом эфире.

Соревнование будет проходить между двумя командами, которые возглавили известные фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева. Участники должны будут показать короткую и произвольную программы в мужском и женском одиночном катании, а также показать парное катание и танцы на льду. Лучшая команда будет определена по общей сумме баллов, которые судьи выставят по действующей системе ISU. Призовой фонд турнира составил 10 миллионов рублей. Также участники смогут побороться за приз зрительских симпатий, который будет вручен по результатам голосования на Первом канале.

Зрелищной изюминкой соревнования станет отдельный турнир по прыжкам среди участников, запланированный на 5 февраля.

Команды Загитовой и Медведевой будут сформированы в результате жеребьевки, которая пройдет в прямом эфире на ресурсах Первого канала. Каждый коллектив под руководством капитана подготовит красочный номер для своих болельщиков.

«Фигурное катание — очень индивидуальный спорт. Тем интереснее формат соревнований, в котором командный успех важнее собственного. Вернее, каждая личная победа становится частью общего достижения», — говорит Евгения Медведева. «Уверена, что выступления на льду Кубка Первого канала доставят радость зрителям, а для спортсменов станут новой возможностью продемонстрировать весь арсенал своих талантов и способностей», — добавила Алина Загитова

Известно, что на турнир приглашены спортсмены, занявшие 1–6 места на чемпионате России 2021 года, чемпионы Европы 2020-го, а также чемпионы мира.

Зрители увидят следующие пары: Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Софья Шевченко и Игорь Еременко, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В одиночном катании среди мужчин будут блистать: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Александр Самарин. У женщин тоже звездный состав: Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева и Анна Щербакова.

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