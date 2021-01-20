«Олигархам это покажется пылью»: Анастасия Волочкова рассказала о своих тратах на жизнь

Как отметили балерина, у нее в месяц много различных расходов.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что у нее солидные расходы в месяц. Сюда входит и зарплата людям, с которыми она работает, и какие-то бытовые нужды.

«Плюс спектакли: в случае, если не нахожу поддержки, несу за них финансовую ответственность. Если буду называть суммы, то олигархам это покажется пылью, а людям, которым сегодня не на что покушать, — что с жиру бешусь».

Анастасия Волочкова

Как сказала танцовщица, она никогда не сядет за один стол с альфонсом, аферистом и мошенником. При этом балерина в очередной раз выступила с резкой критикой в адрес своего бывшего гражданского мужа — бизнесмена Игоря Вдовина. По ее словам, этот человек в свое время обобрал ее, забрал все деньги и сейчас припеваючи живет за ее счет, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Анастасии Волочковой 20 января исполнилось 45 лет. Юбилей она отмечает в обществе своего любимого человека, которого до сих пор не показывает широкой публике. Как рассказывала балерина, любимый сегодня для нее большая опора и надежда в жизни.

Смотрите также: