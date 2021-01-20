«Мой друг, с которым я делил одну сцену, отрекся от меня»: Киркоров заговорил о Зеленском

Как отметил музыкант, раньше они были не разлей вода, но времена изменились.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров нелестно высказался о своем бывшем друге, нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском.

«Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский теперь отрекся от меня. А мы же дружили — не разлей вода! Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал, является ее народным артистом, получил звание, кстати, из рук далеко не пророссийского президента Виктора Ющенко». Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, он родился в СССР. Он напомнил Зеленскому, что в 2008 году помогал на «Евровидении» певице Ани Лорак, которая в итоге заняла второе место. По словам Киркорова, он никогда не будет стоять под флагами Франции или Англии. Но такие страны, как Украина, Беларусь или Молдова. для него единое культурное музыкальное пространство. Для него границ между ними не существует, сообщает «МК».

Напомним, что Филипп Киркоров уже на протяжении семи лет лишен возможности выступать на Украине. Он отмечал, что ему крайне жалко его поклонников в этой стране, которые лишены возможности побывать на его концертах.

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