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«Как же круто»: Горбань блеснула стройными бедрами, показав завтрак в бассейне

Актриса отдыхает на Мальдивах.

«Как же круто»: Горбань блеснула стройными бедрами, показав завтрак в бассейне
Мария Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha

В конце прошлого года Маша Горбань отправилась на Бали, где отметила свой 34-й день рождения и встретила Новый год. На курортном острове актриса отдыхала в компании мужа и друзей. Вернувшись в Москву «экранная жена» Дмитрия Нагиева решила, что отпуск надо продолжить на Мальдивах. Туда она отправилась вместе со своей мамой и дочкой.

В своем Instagram Маша решила показать, как завтракает на Мальдивах, опубликовав короткое видео из бассейна. При этом блондинка не забыла показать свои стройные ноги, когда входила в бассейн. Не секрет, что Горбань с юмором относится к сплетням и слухам относительно своей личной жизни. Актриса счастлива с Кириллом Зоткиным, однако ей постоянно приписывают роман с Дмитрием Нагиевым.

«Как же круто! Мечта! Отличный завтрак! Как красиво! Вау, красотка», — писали пользователи Сети.

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