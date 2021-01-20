«Как шутила Пугачева: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым»: Киркоров о Манукяне

По словам поп-короля, с новым поколением певцов он на равных, поэтому они к нему и тянутся.

Музыкант Филипп Киркоров заявил, что ему очень комфортно работать в последние годы с молодыми музыкантами. В частности, с другом и бойфрендом певицы Ольги Бузовой, блогером Давидом Манукяном. По его словам, Дава — очень добрый и светлый человек. Как выразился Киркоров, блогер его «абсолютно зажег в ватном состоянии ничегонеделания» во время пандемии.

«Как шутила Пугачева: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым», а в моем случае — с молодыми. В этом, наверное, и есть секрет того, что происходит со мной: с молодым поколением я на равных, и они — со мной». Филипп Киркоров

По словам Филиппа Киркорова, на российской сцене появилась целая группа удивительных ребят. Это и рэпер Егор Крид, и певица Зиверт. Эти люди увидели в Киркорове товарища по духу. Благодаря им, как сказал певец, он молодеет, обновляется и не бронзовеет. При этом, как он сказал, они сами выходили с ним на связь для создания песен, а не он искал встречи с ними, сообщает «МК».

Напомним, что с Давидом Манукяном Филипп Киркоров выпустил в прошлом году популярный хит «Ролекс». Композиция имела бешеный успех и набрала миллионы просмотров в Сети.

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