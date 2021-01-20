Белгородский журналист в 20-градусный мороз нырнул за собакой, провалившейся под лед

Спасение четвероногого было записано на видео и показано в новостях.

В городе Старый Оскол Белгородской области местный журналист неожиданно получил возможность показать свои мужество и закалку, а заодно прослыть героем. Началось с того, что телекорреспондент Александр Сашнев и оператор Сергей Олихвер выехали на съемки рядового сюжета про зимующих уток. Работники ТВ приехали на водоем и увидели на берегу мальчика, зовущего на помощь.

Оказалось, что у школьника провалилась под лед собака. Животное не могло самостоятельно выбраться из холодной воды и жалобно скулило. Сашнев принял решение раздеться и нырнуть за четвероногим бедолагой, а его коллега решил не выключать камеру и записал подвиг журналиста на видео.

Как сообщает канал «Мир Белогорья», который послал мужчин на съемку, на улице было 20 градусов мороза. Но Александр, судя по видео, стоически перенес холод и даже после того, как сам выбрался на берег, продолжал руководить спасением собаки.

Этот случай произошел на выходных 16–17 января, как раз перед Крещением. Журналисту удалось и в прорубь нырнуть, и добрый поступок совершить. Пожелаем ему здоровья и удачи в новом году!

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