«Поддерживаю кандидатуру»: Тимати объяснил, почему Моргенштерна ждет успех на «Евровидении»

По словам рэпера, он предлагает создать петицию и открыть голосование.

Рэпер Тимати в сторис Instagram заявил, что поддерживает кандидатуру своего друга Моргенштерна для участия в песенном европейском конкурсе «Евровидение».

«Поддерживаю кандидатуру Моргенштерна на «Евровидение». Его можно выиграть и самое главное все есть. И ногти, и главный хит «Пососи». Предлагаю поддержать петицию и открыть голосование!» Тимати

Ранее рэпер Моргенштерн в соцсетях заявил, что он готов поехать на песенный конкурс «Евровидение» от России. Правда, при этом он почему-то не уточнил, в каком именно году.

Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса, которая охватила весь мир и до сих пор не отступает, конкурс «Евровидение» не состоялся. Российская группа Little Big считалась одним из главных фаворитов. Питерская музыкальная команда должна поехать на конкурс в этом году. Финал, как известно, состоится в городе Роттердам в Нидерландах.

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