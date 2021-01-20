В цветнике: Лопырева в силуэтном платье со стразами устроила танцы под живое пение Меладзе

Виктория Лопырева целый год путешествовала вместе с сыном Марком Лео. Девушка предпочла переждать пандемию сначала в Дубае, потом в Турции. Также в декабре модель успела понежиться под солнцем на Мальдивах. Потом она прилетела в Майами. Казалось, что блондинка собирается еще одну зиму переждать в США, но неожиданно она вернулась в Москву. Лопырева сразу после самолета оказалась на вечеринке у подруги.

Анастасия Задорина устроила роскошный праздник. Виктория появилась на нем в пудровом облегающем платье со стразами. Коктейльный наряд она дополнила босоножками и сумочкой Chanel. Сначала блондинка поздравила именинницу и насладилась изысканными блюдами. А потом она отправилась на танцпол. Модель показала настоящий класс с подругами.

«Я скучала, девочки», — заявила звезда.

Потом Валерий Меладзе появился на сцене и исполнил свои хиты. Лопырева не только подпевала ему, но и зажигательно танцевала. В какой-то момент возле артиста оказались одни девушки.

«В цветнике», — заметила она.

Поклонники были очарованы не только нарядом девушки, но и ее танцами. Многие отметили, что модель умеет веселиться. Также фанаты обрадовались, что она вернулась в Россию.

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