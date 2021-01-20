«Утром поцелуй любимого мужа»: 43-летняя Федорова за чашечкой кофе разоткровенничалась о личном

Свое январское утро Оксана Федорова провела в кофейне. В беседе с поклонниками модель разоткровенничалась о личном, заказав у официанта чашечку кофе. Именно благодаря этому терпкому напитку, как говорит знаменитость, она с легкостью просыпается и чувствует себя бодрой весь день. К слову, Оксана тщательно оберегает свою частную жизнь от вмешательства репортеров. Федорова замужем за Андреем Бородиным и у них двое детей: восьмилетний Федор и семилетняя Елизавета. Своего избранника широкой публике модель не показывает. Муж Оксаны время от времени мелькает в ее Instagram, но крайне редко и всегда позирует со спины.

При этом Федорова подметила, что утро ей нравится начинать с поцелуя. Такую нежность по отношении к своей второй половинки проявляет муж Оксаны. По словам модели, для них это приятная утренняя традиция — просыпаться с нежным поцелуем. Ко всему прочему, это еще и очень-очень трогательно. Ведь супруги вместе без малого десять лет. А их чувства друг к другу все также прочны и сильны, как и в первые годы брака.

К слову, в кофейню Оксана Федорова отправилась в молодежном луке. Она примерила кипенно-белый наряд, состоящий из брюк-дудочек и простой рубашки оверсайз. Ее образ дополнили практичные кроссовки.

«Всем доброе утро! Чтобы утро было добрым, мне нужен хороший сон, пять минут дыхательных упражнений с утра, улыбка, чашечка кофе и, конечно, поцелуй любимого мужа. А вы как начинаете свой день?!» — обратилась к поклонникам Оксана.

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