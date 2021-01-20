Счастливы вместе: Тотьмянина запечатлелась с мужем и дочками на прогулке

Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин вместе уже много лет. Пара воспитывает двух дочек — Лизу и Мишель. Старшей их девочке уже 11 лет, а младшей всего пять. После новогодних каникул семья решила отдохнуть в Дубае. В своем Instagram Татьяна поделилась совместным семейным снимком на фоне достопримечательностей города.

«Красивый мираж», — подписала фото Тотьмянина.

Фанаты спортсменки тут же засыпали ее комплиментами и самыми теплыми пожеланиями.

«Красивые и счастливые! Красивая семья, счастья и здоровья! Любим Вас! Обожаю!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, что сразу после наступления нового года Татьяна и Алексей принимали участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», которое прошло в Сочи. А в прошлом году оба были задействованы в телевизионном проекте «Ледниковый период».

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