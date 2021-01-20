«Мы не отрицаем, что планируем»: подписчики довели Анастасию Костенко своими поздравлениями

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают двух дочек. Старшей Милане всего два, а младшей Еве еще нет и годика. Недавно семья отдыхала на Мальдивах, где Настя намекнула фанатам, что снова беременна, опубликовав недвусмысленный пост. На днях об интересном положении жены упомянул и сам футболист. После таких заявлений поклонники бросились поздравлять пару с очередным пополнением. Как призналась, модель ее буквально засыпали поздравлениями. Именно поэтому она решила опубликовать в своем микроблоге заявление.

«Я не беременна! В директе столько поздравлений. Мы не отрицаем, что в дальнейшем планируем, но не так сразу же! В свою очередь, я хочу пожелать всем ждущим заветные две полоски», — написала Костенко.

Напомним, что Костенко и Тарасов стали мужем и женой в 2018 году. Для футболиста это третий брак. Ранее он был женат на Ольге Бузовой и Оксане Пономаренко. Последняя родила ему дочь Ангелину в 2009 году.

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