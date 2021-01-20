«Случилось предательство»: Екатерина Кузнецова объяснила, почему рассталась с Евгением Прониным

Актриса Екатерина Кузнецова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала историю знакомства со своим мужем, актером Евгением Прониным, а также о причинах расставания с ним.

«Я снималась в сериале «Сердцу не прикажешь». На третьем курсе театрального университета мне предложили сняться в сериале на 160 серий. И мне представили партнера на полтора года съемок — Евгения Пронина. Мы по сюжету играли любовь. Он подошел ко мне и говорит: «Ну что, поговорим. Давай пройдем по тексту». Дальше начали работать, и потом он пригласил меня на свидание. Все думали, что история закончится, как только закончатся съемки, но мы сблизились». Екатерина Кузнецова

Как отметила актриса, Пронин очень хотел от нее ребенка. «Но я была карьеристка. В тот период жизни мне было важно реализовываться. Работа в кино для меня была важнее. Я не пожалела, что не подарила Жене ребенка. Поздравила его с рождением, когда у него родился сын. Он сейчас счастлив. У нас произошли некие обстоятельства, с которыми я не смогла смириться. Я не люблю про это говорить. Это неприятные воспоминания. Случилось предательство. Не с моей стороны. Я отношусь к той категории женщин, которые такое не прощают. Я случайно узнала и приняла решение уйти», — сказала Кузнецова.

Екатерина Кузнецова и Евгений Пронин официально стали мужем и женой в 2015 году. При этом меньше чем через год пара рассталась.

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