«Видите, как хочу вам понравиться»: Корчевников сыграл в футбол на «Судьбе человека» с Кузнецовой

Дочь знаменитого футболиста пришла в студию к холостому телеведущему и рассказала о себе.

Телеведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников в студии своей программы, где его гостьей стала украинская актриса и дочь знаменитого футболиста Екатерина Кузнецова, стал оказывать 33-летней девушке знаки внимания. Он предложил ей сыграть в футбол.

«У меня ноги ватные. А вы играли с папой в футбол?» — спросил телеведущий. «Конечно, играла. Когда-то могла», — заметила украинская актриса.

«Видите, как я хочу вам понравиться», — сказал Корчевников, после чего девушка рассказал о своем детстве.

«Родители хотели, чтобы я занималась спортом. Какое-то время ходила на большой теннис. Мне от родителей передалась сила воли и умение держать удар. Папа говорил: «Если что-то не получается, то ты не должна плакать и закрываться». Есть актрисы, которые сразу могут начать поплакать, если что-то не получается. У меня все не так. Я не закрываюсь в себе и не ранимая». Екатерина Кузнецова

«Я заслушался. Катя, я сдаюсь, вы мне забили все голы», — сказал пораженный красотой актрисы телеведущий.

Напомним, что Борису Корчевникову уже 38 лет. При этом он ни разу не был женат и очень хочет найти свою вторую половинку.

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