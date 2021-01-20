«У меня с моим мужчиной проблем нет»: Оксана Акиньшина рассказала об отношениях с мужем

Актриса Оксана Акиньшина заявила, что у нее сейчас все прекрасно в личной жизни. С любимым человеком царит полное взаимопонимание.

«У меня с моим мужчиной нет проблемы, кто помоет тарелку. Если я пришла уставшая с работы, я знаю, что он скажет: «Сядь». И сделает все за меня, ровно как это сделаю я за него».

Оксана Акиньшина

По словам звезды, в бытовых вопросах не должно быть каких-то обязательств. Важно, чтобы в семье было взаимопонимание, любовь, трепетность друг к другу и уважение. Любой союз мужчины и женщины, как она думает, подразумевает заботу. Также она отметила, что важно уметь разговаривать друг с другом, когда возникает какой-то конфликт. К сожалению, как считает актриса, у нас в стране часто у людей это почему-то не принято, поэтому браки и распадаются, сообщают «Известия».

Напомним, что Оксана Акиньшина с 2012 года замужем за продюсером Арчилом Геловани. У них двое общих детей. Сын Константин и дочь Эмми. В 2018 году она объявила о расставании с мужем, но позже стало известно, что они снова живут вместе.

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