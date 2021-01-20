«Могу ли я влюбиться в грузчика?»: Волочкова призналась, что ценит в мужчинах красоту и стройность

При этом деньги избранника для нее не важны.

Анастасия Волочкова в день своего 45-летия рассказала, какие мужчины ей нравятся. Известно, что в настоящий момент у нее есть возлюбленный, который несколько моложе нее и вовсе не является олигархом. Балерина вообще разбила стереотип о том, что она встречается исключительно с богачами.

В беседе с корреспондентом «КП» она не скрыла, что ее первые серьезные отношения действительно были с миллионером Сулейманом Керимовым. А вот Игорь Вдовин вовсе не имел тех богатств, которые ему приписывали.

«Могу ли я влюбиться в грузчика? Я могу влюбиться в любого человека с добрым сердцем и открытой душой. Я влюбляюсь в человека, а не в его профессию», — сказала артистка.

По ее словам, она вовсе не жаждет от мужчин денег, они не главное. А вот красоту она ценит. Анастасию привлекают симпатичные представители сильной половины человечества, стройные, подтянутые, высокие. Также важны для нее такие качества, как благородство и достоинство.

Блондинка сама старается жить по совести и честно, поэтому рядом должен быть и подобный бойфренд.

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