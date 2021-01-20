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«Никто не прячется»: агент Федора Смолова подтвердила его роман с 18-летней Марией Юмашевой

Известный футболист старше внучки Бориса Ельцина на 12 лет.

«Никто не прячется»: агент Федора Смолова подтвердила его роман с 18-летней Марией Юмашевой
Федор Смолов. Фото: Globallookpress.com

Агент футболиста Федора Смолова Елена Болотова в эфире YouTube-шоу KonOff подтвердила, что у игрока сборной России роман с внучкой первого президента страны Бориса Ельцина, 18-летней Марией Юмашевой. Спортсмен старше своей избранницы на 12 лет, что не мешает, впрочем, им быть вместе уже второй год.

Федор Смолов и Мария Юмашева
Федор Смолов и Мария Юмашева. Фото: instagram.com/smolovfedor_10/

«Никто не прячется, просто мы опять не хотим, чтобы был этот перекос, чтобы обсуждалась в первую очередь личная жизнь, а потом уже спортивные достижения».

Елена Болотова

Напомним, что влюбленные встретили 2021 год вместе на острове Сен-Бардс в Карибском море. У родителей Юмашевой там свой огромный дом. Смолов выкладывал в социальные сети снимок с любимой девушкой. Вместе с друзьями они позировали у бассейна.

Напомним, что Федор Смолов играет за сборную России. Ранее он состоял в отношениях с моделью Викторией Лопыревой, союз с которой распался. О Марии известно, что она появилась на свет в Лондоне, потом училась в Австрии. Девушка в совершенстве говорит на английском, немецком и французском языках. Кроме того, избранница футболиста занималась балетом и музыкой, увлекалась теннисом, плаванием и верховой ездой.

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АвстрияБорис ЕльцинЕлена БолотоваМария ЮмашеваФедор Смолов