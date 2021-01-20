«Никто не прячется»: агент Федора Смолова подтвердила его роман с 18-летней Марией Юмашевой

Агент футболиста Федора Смолова Елена Болотова в эфире YouTube-шоу KonOff подтвердила, что у игрока сборной России роман с внучкой первого президента страны Бориса Ельцина, 18-летней Марией Юмашевой. Спортсмен старше своей избранницы на 12 лет, что не мешает, впрочем, им быть вместе уже второй год.

«Никто не прячется, просто мы опять не хотим, чтобы был этот перекос, чтобы обсуждалась в первую очередь личная жизнь, а потом уже спортивные достижения». Елена Болотова

Напомним, что влюбленные встретили 2021 год вместе на острове Сен-Бардс в Карибском море. У родителей Юмашевой там свой огромный дом. Смолов выкладывал в социальные сети снимок с любимой девушкой. Вместе с друзьями они позировали у бассейна.

Напомним, что Федор Смолов играет за сборную России. Ранее он состоял в отношениях с моделью Викторией Лопыревой, союз с которой распался. О Марии известно, что она появилась на свет в Лондоне, потом училась в Австрии. Девушка в совершенстве говорит на английском, немецком и французском языках. Кроме того, избранница футболиста занималась балетом и музыкой, увлекалась теннисом, плаванием и верховой ездой.

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