«Когда не стало первой жены, понял – это судьба»: Манучаров рассказал о трагедии в своей семье

По словам актера и певца, его брак продлился чуть больше года.

Актер и певец Вячеслав Манучаров заявил, что его брак с Викторией Селиверстовой, дочерью известного врача, не принес ему счастья. В отношениях они были чуть больше года.

«Поженились, когда захотели завести ребенка. Не сложилось, не могу ответить, почему так. Но когда не стало моей первой жены, я понял, что, наверное, это судьба». Вячеслав Манучаров

Как отметил Манучаров, с женой они сильно поссорились после расставания, и он на протяжении шести лет был лишен возможности видеть их общую дочь Арину. При этом, за год до смерти женщины, она вдруг стала разрешать Манучарову видеться с ребенком. Виктория сама привела Арину в дом актера и его новую семью. По словам Манучарова, когда он узнал о смерти первой жены, то выронил пакеты на землю, с которыми в этот момент шел из магазина. Вместе с дочкой они позже посещали психолога, сообщает womanhit.ru.

Напомним, что причиной смерти Виктории Селиверстовой стал инсульт. Девушке на момент смерти было всего 29 лет.

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