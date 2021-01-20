«Создает утонченный силуэт»: Нетребко умело скорректировала фигуру при помощи платья «летучая мышь»

Анна Нетребко приняла участие в фотосессии, примерив несколько изысканных нарядов. В их числе оказалось необычное платье с рукавами-крыльями. Оно не только было нестандартной формы и модели, но и хорошо сидело на оперной диве, визуально делая ее стройнее.

В чем секрет этого облачения, Teleprogramma.pro поведала стилист Элла Маковей.

«Анна Нетребко облачилась в дизайнерское платье от Tom Ford. Облегающий силуэт, корсет, оригинальные рукава «летучая мышь». В своих коллекциях Tom Ford умело играет оптическими эффектами, сочетая струящиеся полупрозрачные ткани с бархатом и более плотными фактурами. Игра света и тени создает утонченный силуэт, делая фигуру оперной дивы футуристичной», — рассказала фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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