Моргенштерн объявил о своем желании поехать в 2021 году на «Евровидение»

Рэпер, судя по всему, позабыл, что в этом году на песенном конкурсе в Роттердаме Россию будет представлять группа Little Big.

Рэпер Моргенштерн, который в последнее время известен своими странными поступками и заявлениями, в сторис Instagram объявил о своем желании поехать от России на престижный музыкальный песенный конкурс «Евровидение». При этом он, судя по всему, позабыл, что в этом году от нашей страны в Нидерланды отправится питерская команда Little Big.

«Я готов ехать на «Евровидение», — написал в сторис музыкант.

Напомним, что в 2020 году конкурс «Евровидение» должен был пройти в Роттердаме, но из-за пандемии коронавируса был отменен. Многие фанаты конкурса были очень сильно расстроены этим фактом. Питерский коллектив, по оценкам букмекеров, считался одним из главных фаворитов.

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Позже было принято решение, что именно Little Big будет представлять Россию на конкурсе в 2021 году. Музыканты ранее говорили, что с радостью поедут в Европу и постараются выиграть первое место.

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