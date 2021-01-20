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Моргенштерн объявил о своем желании поехать в 2021 году на «Евровидение»

Рэпер, судя по всему, позабыл, что в этом году на песенном конкурсе в Роттердаме Россию будет представлять группа Little Big.

Моргенштерн объявил о своем желании поехать в 2021 году на «Евровидение»
Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern/

Рэпер Моргенштерн, который в последнее время известен своими странными поступками и заявлениями, в сторис Instagram объявил о своем желании поехать от России на престижный музыкальный песенный конкурс «Евровидение». При этом он, судя по всему, позабыл, что в этом году от нашей страны в Нидерланды отправится питерская команда Little Big.

Слова Моргенштерна
Слова Моргенштерна. Фото: instagram.com/morgen_shtern/

«Я готов ехать на «Евровидение», — написал в сторис музыкант.

Напомним, что в 2020 году конкурс «Евровидение» должен был пройти в Роттердаме, но из-за пандемии коронавируса был отменен. Многие фанаты конкурса были очень сильно расстроены этим фактом. Питерский коллектив, по оценкам букмекеров, считался одним из главных фаворитов.

Позже было принято решение, что именно Little Big будет представлять Россию на конкурсе в 2021 году. Музыканты ранее говорили, что с радостью поедут в Европу и постараются выиграть первое место.

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