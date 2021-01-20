«Стала пампушечно-милой»: Боня вслед за Пынзарь показала животик в бикини без фотошопа

Звезды подхватили тренд на снимки в бикини без фотошопа. В период пандемии женщины наконец-то поняли, что формы нравятся мужчинам и прятать их под слоями одежды и фотошопом не стоит.

Недавно Дарья Пынзарь засветила свой натуральный живот во всей красе. Ее почитатели заметили, что девушка поправилась, но блондинка даже не думала скрывать своей пышности!

Кроме того, в естественном виде предстала Дарина Эрвин, жена Александра Цекало. Но она, впрочем, никогда не пыталась выглядеть идеально, вылащивая свою кожу специальными программами. Да, ее тело не назовешь упругим, но его чарующая мягкость просто сводит мужчин с ума.

И вот Виктория Боня доже решилась показать свою фигуру такой, какая она есть. Запечатлевшись в Дубае, она продемонстрировала свои округлые бедра и приятный животик, впечатлив почитателей.

«Стала пампушечно-милой», «Какой очаровательный животик», «Формы замечательные», «Приятно видеть тело без фотошопа», «Одна из самых красивых женщин в мире!» — прокомментировали кадр без прикрас пользователи Сети.

Смотрите также