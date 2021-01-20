Вдохновленная Хепберн: Порошина подчеркнула тонкую талию силуэтным платьем-футляром

Мария Порошина уже много лет не исчезает с голубых экранов. Актриса востребована и любима публикой. Верные поклонники звезды трепетно следят за ее творчеством, личной жизнью и образами, создавая фан-аккаунты для обсуждений.

На одной из таких официальных страничек разместили фото звезды в силуэтном платье-футляре, дизайнер которого хитроумно смоделировал наряд, вшив черные вставки по бокам, что визуально скорректировало фигуру и сделало талию актрисы еще тоньше. Плюс ко всему фото привлекло внимание публики и тем, что на нем Порошина предстала брюнеткой. Кое-кто из фолловеров счел, что блондинкой ей все-таки идет больше, но нашлось немало и тех, кто полностью одобрил ее образ.

«Стиль – огонь!», «Очень утонченная и элегантная», «Яркая и красивая», «Мы вас обожаем, вы такая нежная и добрая, налюбоваться на вас не можем», «Хоть с черными, хоть с белыми волосами, вы, Маша, прекрасны всегда», — прокомментировали кадр фолловеры.

Однако профессиональный стилист не смог согласиться с этими мнениями. Руслан Громов в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro счел этот стайл уже устаревшим.

«Образ пахнет нафталином. Я могу предположить, что данная фотография была сделана лет 10 назад, но даже для того времени наряд скучный. Скорее всего, вдохновением для этого образа была икона моды Одри Хепберн. Изучая Instagram Марии Порошиной, я пришел к выводу, что она застряла в нулевых и идти в ногу со временем у нее не получается — многие луки актрисы старомодны», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

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