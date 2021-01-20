Владеет замками и отелями: что известно о новом возлюбленном-миллионере Литвиновой

Рената Литвинова приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью и поделилась с журналом Tatler некоторыми подробностями.

Оказывается, российская актриса находится в отношениях с французским миллионером из высшей касты cre me de la cre me. По данным издания, его род владеет замками и отелями. Отношения влюбленных не смогла разрушить пандемия и ограничительные меры. Она прилетала к нему в Париж и специально для нее мистер Х открывал икорный ресторан на площади Мадлен, один из самых дорогих в столице Франции.

Отметим, что 54-летняя Литвинова уже два раза была в официальных отношениях. Впервые она вышла замуж в 1996 году за продюсера Александра Антипова, но уже через год рассталась с ним. Потом она пошла под венец с бизнесменом Леонидом Добровским, прожив с ним с 2001 по 2007 год. От этого брака у нее родилась дочь Ульяна, которой в настоящий момент 19 лет.

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