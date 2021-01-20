В бикини и валенках: распаренная в баньке Бондарчук смело искупалась в заснеженной проруби

52-летняя Светлана Бондарчук с наступлением крещенских морозов решила сходить с друзьями в русскую баньку. Как и водится, после хорошего парения она решилась искупаться в проруби. Кадрами прошедших забав в русском стиле блондинка поделилась в личном блоге.

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На видео звезда, овитая густым паром, выбегает из бани в халатике и спешит к ледяной воде, снимая его по дороге. В итоге журналистка остается в одном купальнике оттенка спелой зеленой груши, валенках и вязаной шапке цвета неба. Мужчины, составляющие Светлане компанию, в этот момент буквально визжат от счастья.

«С легким паром!» — подписала обнародованные кадры Бондарчук.

Напомним, Светлана недавно вышла замуж второй раз за дизайнера Сергея Харченко. Первым мужем блондинки был режиссер Федор Бондарчук. У нее двое детей — сын и дочь, а также две внучки.

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