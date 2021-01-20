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«Сладкая конфета»: дочь Маликова красиво обваляла ноги в песке, позируя на райских островах в одной рубахе

Стефания запечатлелась для своего микроблога с братом Марком.

«Сладкая конфета»: дочь Маликова красиво обваляла ноги в песке, позируя на райских островах в одной рубахе
Стефания и Дмитрий Маликовы. Фото: Global look press.

Стеша Маликова, похоже, решила продлить себе каникулы и улетела на райские острова. Совсем недавно она вместе с родителями Еленой Изаксон и народным артистом Дмитрием Маликовым отдыхала в Казахстане.

Место своей нынешней дислокации юная звезда не раскрывает публике, лишь радуя своих поклонников в Сети свежими кадрами с живописными тропическими пейзажами и бесконечными пляжами с белым песком.

На одном из снимков она предстает в одной лишь белоснежной рубашке, накинутой поверх купальника. Девушка продемонстрировала свои длинные стройные ноги, вытянув их красиво вперед. Песок облепил ее кожу, но от этого она выглядит лишь привлекательнее.

«Сладкая конфета», «Очаровательная девушка», «Какой милый песочек на ножках», «Стройная и естественная», «Какая же ты хорошенькая, Стеша», — написали фолловеры.

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