«Царственное!»: Волочкова похвасталась мерцающим платьем со шлейфом, сшитым специально на ее 45-летие

20 января Анастасии Волочковой исполнилось 45 лет, поздравления от близких балерина стала принимать еще в ночь. И первыми отметились с теплыми пожеланиями в ее адрес дочь артистки Арина и мама Тамара Антонова.

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«Такое счастье, когда первыми поздравляют самые близкие. Завтра, в день рождения, состоится мой спектакль для приглашенных друзей. Несмотря на насыщенную подготовку и физическую нагрузку в течение всего дня на сцене, я, конечно, найду время ответить всем. Спасибо всем, кто уже написал теплые слова поздравлений! Я счастлива, что в моей жизни есть бесчисленное множество настоящих, искренних и любящих меня людей. Пожалуй, оставлю комментарии включенными, потому что, может быть, в такой Светлый для меня день кому-то и здесь захочется написать что-то приятное», — сказала звезда в своем Instagram.

И действительно, блог Анастасии наполнился в основном добрыми поздравлениями в адрес примы. Волочкова также представила в Сети наряд, в котором она собралась на торжество. Золотистое облачение со шлейфом сочетало в себе как вечернее платье, так и брюки по фигуре. Сшила его, к слову, тот же дизайнер одежды, что создавал свадебные платья для Анастасии в 2007 году с Игорем Вдовиным. Это Светлана Лялина.

«Царственное! Мне под стать!» — прокомментировала свой облик в золотистом наряде Анастасия.

Напомним, свадьба Волочковой в 2007-м, как оказалось, была не совсем настоящей. В ЗАГС влюбленные так и не сходили, а торжество было лишь прекрасным представлением без штампа в паспорте.

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