«Состояние ухудшилось»: Вячеслав Малафеев госпитализирован с коронавирусом

Супруга Вячеслава Малафеева Екатерина рассказала о том, что ее супруг попал в больницу с обширным поражением легких. Какое-то время заболевший ковидом футболист лечился в домашних условиях и чувствовал себя вполне удовлетворительно.

Еще днем молодая женщина делилась в сторис видео, на котором 41-летний экс-футболист «Зенита» запечатлен довольно бодрым и полным сил. Но к вечеру все изменилось.

«Лечу думой, все грустно. Сейчас мужа вместе с моим папой будем отправлять в больницу. Состояние ухудшилось. Даже слабое УЗИ показало большое количество поражения — одно легкое 40 процентов, второе — 65–70, поэтому мы решили не медлить, а попросили о госпитализации», — поделилась Екатерина Малафеева в сторис Instagram.

Молодая женщина добавила, что у Вячеслава держится высокая температура.

Супруги вызвали карету скорой помощи, на которой известного футболиста доставили в одну из клиник Санкт-Петербурга.

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