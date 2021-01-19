«Привет, Москва!»: Виктория Лопырева в пудровом вечернем платье пришла на вечеринку к подруге

Модель спустя год прилетела в столицу и сразу стала гостьей на светском рауте. Она лично поздравила дизайнера Анастасию Задорину с днем рождения.

Виктория Лопырева в 2020 году улетела в Дубай с сыном Марком Лео и мужем Игорем Булатовым. Там они переждали карантин, а потом приехала в Турцию, где девушка нежилась на солнце шесть месяцев. Лишь в декабре она снова вернулась в Дубай, а потому устроила отпуск на Мальдивах. А вот ее супруг уже не сопровождал модель, так как получил высокую должность и был занят на работе. В январе блондинка прилетела в Майами. Поклонники уже подумали, что она решила жить там, но 19 января неожиданно звезда приехала в Москву.

В соцсети Лопырева поделилась кадрами, на которых ехала в автомобиле по заснеженным улицам города. При этом она уже успела принарядиться. Девушка предстала в пудровом платье в пол по фигуре, украшенным стразами.

«Привет, Москва!» — сказала модель.

Она выглядела счастливой. Как оказалось, девушка спешила на вечеринку Анастасии Задориной. Дизайнер отмечала день рождения. Виктория лично поздравила свою подругу за столом, а потом стала веселиться с другими гостями. Примечательно, что блондинка была без мужа. Не исключено, что они еще не успели увидеться.

Поклонники восхитились красотой Лопыревой. «Платье — отвал бошки! Кутюр есть кутюр!», «Вика умеет произвести впечатление!», «Королева вернулась», «Эстетика этого фото зашкаливает», «Платье какое-то фантастическое», «Ярко вернулась в Москву!», «Как с картинки! Очень красивая», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: