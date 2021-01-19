«Легкомысленный блонд»: Екатерина Стриженова примерила образ Мерилин Монро

Популярная телеведущая Екатерина Стриженова, которую никто не может упрекнуть в склонности к смелым экспериментам с внешностью, вдруг решилась на практически дерзкий поступок.

Убежденная брюнетка захотела превратиться в легкомысленную светловолосую красотку. С помощью специальной программы Екатерина Стриженова перевоплотилась в секс-символ двадцатого века, голливудскую диву Мерилин Монро.

Ролик, который телеведущая разместила в Instagram, представляет собой нарезку из разных фильмов с участием Мерилин Монро. Вот только вместо Монро в видео сама Екатерина Стриженова, только блондинка.

«Как вам такой легкомысленный блонд?» — поинтересовалась звезда телеэкрана у своей аудитории.

Поклонники Екатерины Стриженовой заявили, что она принадлежит к тому числу редких женщин, которым идет практически любой цвет волос — ведь настоящую красоту испортить довольно трудно.

«Супер! Вам очень идет или Мерилин — ваше лицо», «Очень гармонично смотрится! Думаю, вам бы пошел бы этот цвет!», «Просто принцесса», «Вашу красоту ничем не испортишь», — высказываются в Сети.

Смотрите также