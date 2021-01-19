«На колядках»: Лиза Галкина в голубом сарафане поверх пуховика спела и станцевала в школе

Максим Галкин не так давно делился кадрами, на которых гулял у заснеженного замка, украшенного к Новому году. Он готовился выйти на работу после каникул. Алла Пугачева на праздниках тоже успела повеселиться с друзьями и даже побывать в гостях. Однако большую часть времени Примадонна проводит с двойняшками Лизой и Гарри. Дети в сентябре пошли в первый класс. Теперь они не только учатся, но и постоянно общаются с другими детьми.

19 января Галкин поделился снимками, сделанными в учебном заведении. Там ученики приняли участие в колядках. На кадрах семилетняя Лиза предстала в глянцевом пуховике пурпурного оттенка, поверх которого надела голубой сарафан. Изюминкой образа стала плюшевая шапка в виде коровы. Малышка спела и станцевала с другими детьми, а потом отправилась на улицу, где продолжила колядовать под присмотром учителей.

«Лиза сегодня на колядках в школе», — написал Максим.

Поклонники восхитились тем, что девочка не стесняется и принимает участие в школьных мероприятиях. К слову, это одно из ее первых выступлений вне стен замка. «Русская красавица!!!», «Милашка», «Наша крошка любимая!», «Класс! Какое прекрасное чудо!», «Какая сладкая коровка!», «Какая она хорошенькая у вас. Какая то светлая, чистая, как будто изнутри светится», «Какая же она артистичная! А что брат делал? У нас обычно все вместе у двойняшек», «Ну прелесть!!!Куколка!!!» — прокомментировали пост подписчики.

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