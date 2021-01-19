Персона нон грата: Филиппу Киркорову запретили въезжать в Литву

Король российской поп-сцены внесен в список лиц, для которых граница с прибалтийским государством закрыта.

Популярному в России исполнителю Филиппу Киркорову в течении пяти ближайших лет нельзя будет ни устраивать гастроли в Литве, ни приезжать в эту страну по каким-либо личным делам. МВД Литвы приняло решение запретить Филиппу Киркорову приезжать в это прибалтийское государство.

Мотивировано это тем, что вокалист якобы публично признал полуостров Крым территорией России. Позиция же западных стран по этому вопросу несколько иная.

«У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло», — отметил глава МВД Агне Билотайте.

Как сообщает агентство «Интерфакс», вопрос о расширении «черного списка» исполнителей был поднят в Литве после того, как стало известно, что концертным агентствам этой страны были выделены субсидия из-за несостоявшихся выступлений Михаила Шуфутинского и Филиппа Киркорова.

Что касается поп-короля, то он сейчас отдыхает в жарком Дубае, куда прибыл после каникул в Майами, и новости о запрете въезжать в Литву пока не комментирует.

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