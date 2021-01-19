«Ребенку это ни к чему»: вторая жена покойного Бориса Грачевского объяснила отсутствие дочери на похоронах

Анна Панасенко удивлена тем, что многие не понимают элементарных вещей.

Бывшая жена недавно умершего Бориса Грачевского, телеведущая Анна Панасенко призналась, что ее восьмилетняя дочка Василиса очень тяжело переживает потерю папы. Анна постоянно находится рядом с девочкой, которая сейчас особенно нуждается во внимании и заботе.

«Я нахожусь дома и поддерживаю дочку, которой сейчас непросто», — написала Панасенко в сторис Instagram.

Она добавила, что вопреки неким домыслам, на похоронах бывшего мужа была, несмотря на то, что при его жизни у нее и Бориса Грачевского были довольно сложные отношения.

А вот восьмилетнюю Василису на прощание с папой Анна Панасенко решила не приводить, опасаясь за психическое состояние наследницы.

«Да, я была на похоронах! Я не могла не попрощаться. Василиса не была и не могла быть там! Ребенку это ни к чему», — уверена Анна Панасенко.

Напомним, ранее молодая женщина делилась, что смерть бывшего мужа Бориса Грачевского стала для нее ударом.

больше по теме «Вася не должна меня видеть такой»: вторая жена Бориса Грачевского убивается от горя после его смерти

Анна рассказала, что все это время не может нормально спать и есть. Она держится из последних сил, поскольку не хочет транслировать свое тяжелое состояние дочери Василисе, чтобы не травмировать девочку.

Смотрите также