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«Ребенку это ни к чему»: вторая жена покойного Бориса Грачевского объяснила отсутствие дочери на похоронах

Анна Панасенко удивлена тем, что многие не понимают элементарных вещей.

«Ребенку это ни к чему»: вторая жена покойного Бориса Грачевского объяснила отсутствие дочери на похоронах
Анна Панасенко. Фото: instagram.com/anna_grachevskaya/

Бывшая жена недавно умершего Бориса Грачевского, телеведущая Анна Панасенко призналась, что ее восьмилетняя дочка Василиса очень тяжело переживает потерю папы. Анна постоянно находится рядом с девочкой, которая сейчас особенно нуждается во внимании и заботе.

«Я нахожусь дома и поддерживаю дочку, которой сейчас непросто», — написала Панасенко в сторис Instagram.

Она добавила, что вопреки неким домыслам, на похоронах бывшего мужа была, несмотря на то, что при его жизни у нее и Бориса Грачевского были довольно сложные отношения.

Младшая дочь Бориса Грачевского Василиса
Младшая дочь Бориса Грачевского Василиса тяжело переживает смерть папы. Фото: instagram.com/anna_grachevskaya/

А вот восьмилетнюю Василису на прощание с папой Анна Панасенко решила не приводить, опасаясь за психическое состояние наследницы.

«Да, я была на похоронах! Я не могла не попрощаться. Василиса не была и не могла быть там! Ребенку это ни к чему», — уверена Анна Панасенко.

Напомним, ранее молодая женщина делилась, что смерть бывшего мужа Бориса Грачевского стала для нее ударом.

Анна рассказала, что все это время не может нормально спать и есть. Она держится из последних сил, поскольку не хочет транслировать свое тяжелое состояние дочери Василисе, чтобы не травмировать девочку.

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