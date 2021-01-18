«Роль ведущей «Последнего героя» создана для меня»: Ольга Бузова готова попробовать себя в новом амплуа

Теледива намекнула, что сменит одно реалити-шоу на другое.

Бывшая ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова, недавно вернувшаяся с отдыха на Мальдивах, вдруг поняла, что далекие острова – это то самое место, где она чувствует себя органично и комфортно.

В связи с этим звезда решила заявить о своих новых амбициях. Ольга Бузова дала понять, что готова быть ведущей реалити-шоу, действие которого разворачивается в экзотической, но при этом жаркой местности.

Теледива намекнула, что сможет заменить Яну Троянову в новом сезоне экстремального проекта «Последний герой», который с успехом идет на телеканале «ТВ-3».

«На океанском пляже в отпуске я окончательно убедилась в том, что роль ведущей «Последнего героя» создана для меня», — призналась Ольга Бузова в Instagram.

Она вспомнила, как двадцать лет назад с замиранием сердца следила за тем, как разворачивались события в первом сезоне проекта.

Стать его участницей было мечтой Ольги Бузовой, но со временем аппетиты выросли. И теперь звезда согласна только на роль ведущей.

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