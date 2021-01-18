Счастливые моменты: вдова Бориса Грачевского поделилась его фото с маленьким сыном

Создатель «Ералаша», 71-летний Борис Грачевский умер 14 января от коронавируса. У режиссера остались молодая жена, 36-летняя Екатерина Белоцерковская и маленький сын Филипп, который родился в апреле прошлого года.

Екатерина тяжело переживает утрату. Женщина плохо чувствовала себя во время церемонии прощания с Борисом Грачевским, которая состоялась в минувшее воскресенье, 17 января. В окружении Екатерины рассказывают, что молодая женщина находится в предынсультном состоянии.

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После похорон несчастная вдова делится своими эмоциями в Instagram, клянется в верности покойному мужу, обещая любить его вечно.

А еще Екатерина Белоцерковская поделилась селфи, которое сделала в одно прекрасное утро, проснувшись рядом с любимым мужем и маленьким сыном Филиппом. Все трое лежат в кровати, улыбаются друг другу и камере.

Снимок получился невероятно жизнеутверждающим и позитивным. Ведь известно, что Борис Грачевский очень любил жизнь, свою молодую красавицу-жену Екатерину и был невероятно счастлив вновь стать отцом в 71 год.

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