Воссоединение с папой: Эмин Агаларов под руку с нарядной двухлетней дочкой предстал на отдыхе

Еще недавно девочка была с мамой на Мальдивах. Теперь певец делится трогательными фото с курорта.

Эмин Агаларов в прошлом году снова стал завидным женихом. Его второй брак с Аленой Гавриловой оказался некрепким. они объявили о разводе во время карантина. Певец отметил, что просто не видит сохранять брак. При этом он купил бывшей возлюбленной дом в другом районе, где теперь она живет с их дочкой Афиной, а также сыном от прошлых отношений. Артист старается регулярно видеться с наследницей, несмотря на свою занятость.

Новый год малышка отметила с мамой дома. Тем более, что 31 декабря дочке Эмина исполнилось два года. Однако неизвестно, был ли певец на празднике. А вот в январе Гаврилова улетела с наследницей на Мальдивы. Она делилась красочными кадрами с отдыха. А вот накануне Агаларов показал кадры, на которых обнимает Афину. Состоялось их воссоединение на отдыхе. Теперь артист приглядывает за крохой.

«Самый большой в мире подарок — это дети. Чтоб все росли здоровенькими и счастливыми», — написал он.

Позже Эмин отправился на прогулку с дочкой среди высокий пальм. Он сделала с ней фото, на котором держал малышку за руку. Девочка была облачена в розовое платье, а на ее голове была панамка.

«Ой какая прелесть, малышка Афиночка», «Дети это счастье», «Абсолютно согласна с тобой. Цветы жизни, бесконечное счастья», «Самый лучший папа на свете», «Дождались! Встреча года», «Какие вы трогательные», — прокомментировали пост подписчики.

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