«Богдаша, мы скоро увидимся»: Илья Яббаров собирает 10 млн рублей на покупку квартиры в Москве

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров накануне рассказал, что Алена Рапунцель вновь не дает ему видеться с сыном Богданом. По словам молодого человека, экс-возлюбленная и ее мама Татьяна Владимировна требуют, чтобы Илья приобрел для них квартиру в Москве, после чего он сможет общаться с ребенком.

В воскресенье вечером Яббаров приехал домой к Алене в Одинцово, чтобы взять Богдана на прогулку. Но вместо этого через закрытую дверь услышал еще раз требование приобрести квартиру.

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Илья Яббаров – еще и прекрасный шоумен, свою энергию он решил перенести на улицу. Недалеко от одной из АЗС Илья устроил целый спектакль со своим участием. Он стал просить деньги у приезжающих заправляться водителей.

Видео, которое, вероятно, записывала его жена Анастасия Голд, Илья Яббаров разместил в Instagram.

«10 000 000 рублей не так просто собрать и заработать! Но я не останавливаюсь, все для этого делаю. Богдаша, мы обязательно, сынок, скоро увидимся», — написал Илья Яббаров.

Подписчики экс-участника «Дома-2» назвали молодого человека «хайпожором». Они советуют Илье устроиться на работу и обратиться в суд, чтобы там определили время его общения с сыном.

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