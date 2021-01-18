«Натруженные ножки»: Волочкова сняла пуанты перед камерой и показала деформированные стопы

Всю свою жизнь Анастасия Волочкова посвятила балету. Многочасовые тренировки не прошли просто так – стопы балерины выглядят не самым лучшим образом. В своем Instagram она поделилась видеороликом, на котором перед камерой снимает пуанты и показывает, как выглядят ее деформированные ноги. Правда, комментарии к публикации Настя предусмотрительно отключила. В последнее время она не хочет читать мнения своих подписчиков.

«После репетиции… Натруженные ножки украшает только красивый и качественный педикюр», — написала Волочкова.

Напомним, в прошлом году балерина собиралась замуж за своего нового возлюбленного. Его она тщательно скрывает от публики. Известно только, что мужчину зовут Олег. Об этом Анастасия рассказала, когда пара отдыхала на Мальдивах перед Новым годом. Свадьба должна была состояться в одну из красивых дат октября, но ее перенесли из-за пандемии. Об этом тогда рассказала сама Волочкова.

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