«Хватит верить байкам»: муж Ксении Бородиной заговорил о ревности в отношениях с женой

Муж экс-ведущей проекта «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров заговорил о ревности в отношениях между мужчиной и женщиной, приведя в пример себя и жену.

Курбан заявил, что абсолютно не ревнует Ксению, и не видит в этом даже никакого намека на здравый смысл.

«Хватит верить байкам, что ревность это признак любви. По мне, «ревнует — значит любит» одно и тоже, что «бьет — значит любит», — высказался Курбан Омаров в Instagram.

По мнению мужчины, ревность – это удел слабых и неуверенных в себе людей. По словам мужа Бородиной, нормальный человек никогда не будет тратить свою энергию на то, чтобы следить за тем, кому ставит «лайки» его избранник (или избранница).

«В жизни, если вас любят, значит, доверяют и не ограничивают в свободе. А не вот это «он боится меня потерять, поэтому не выпускает из дома и проверяет телефон 24/7, вот это любовь!» — добавил мужчина.

Стоит отметить, что Курбан Омаров явно претендует на лавры эксперта по гендерным отношениям.

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Ранее он публиковал пост, в котором давал наставления девушкам, желающим найти спутника жизни.

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