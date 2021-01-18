«Вау, какая красотка»: Каменских, позируя в бикини фисташкового оттенка, похвасталась соблазнительным бюстом

На Мальдивах уже успели отдохнуть многие селебрити. Среди них Полина Гагарина с детьми и новым возлюбленным, Ксения Бородина с семьей, Ольга Бузова с Давой. Наслаждаются отдыхом и Настя Каменских с Потапом. Моментами отпуска артистка делится в своем микроблоге. На этот раз она опубликовала фото, на которых позировала в бикини фисташкового оттенка, накинув поверх рубашку в стиле милитари. Фанаты оценили образ певицы.

«Огонь! Вау, какая красивая! Красотка! Настя, супер!», — писали пользователи Сети.

Напомним, 33-летняя Каменских стала женой Потапа, он же Алексей Потапенко, в 2019 году. В течение пяти лет он состоял в браке с Ириной Горовой, которая родила ему сына. С первой супругой музыканта у Насти остались хорошие отношения.

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