«Вывезено, как барахло»: Мазур заявила, что Цивин и Дрожжина не имеют отношения к пропаже картин Баталова

Известный адвокат Элина Мазур сообщила, что ей известно, где находится часть картин Амедео Модильяни, которые были частью обширной коллекции покойного артиста Алексея Баталова. В декабре прошлого года Элина Мазур объявила о награде в сто миллионов рублей тому, кто найдет исчезнувшие раритеты. Напомним, в пропаже картин вдова Баталова Гитана Леонтенко и ее дочь Мария обвиняли Михаила Цивина и Наталью Дрожжину. Как удалось выяснить Элине Мазур, пара тут совершенно не причем.

больше по теме Элина Мазур заявила, что нашла картины на миллионы долларов из коллекции Алексея Баталова

Одна из картин была обнаружена в Израиле.

«Это бесценное сокровище было вывезено, как барахло. И даже ни в каких-то кофрах, а в мусорных мешках. Цивин сказал правду, заявив, что коллекция находилась в отвратительных условиях, и ничего не было систематизировано», — рассказала Элина Мазур в беседе с Teleprogramma.pro.

Адвокат подозревает, что картины могли быть просто выброшены во время ремонта квартиры еще при жизни Алексея Баталова. Людям, занимавшимся строительными работами, раритеты, скорее всего, показались ненужным хламом. А артист в силу возраста или других причин, мог просто не заметить, что произошло.

Найденные картины, общая сумма которых составляет 400 миллионов долларов, по словам Элины Мазур, перейдут меценату, с которым она заключила сделку. Затем уже он будет решать судьбу раритетов – оставить их в Россию или отправить за границу.

Смотрите также