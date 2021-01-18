«Вывезено, как барахло»: Мазур заявила, что Цивин и Дрожжина не имеют отношения к пропаже картин Баталова

Известный адвокат Элина Мазур сообщила, что ей известно, где находится часть картин Амедео Модильяни, которые были частью обширной коллекции покойного артиста Алексея Баталова. В декабре прошлого года Элина Мазур объявила о награде в сто миллионов рублей тому, кто найдет исчезнувшие раритеты. Напомним, в пропаже картин вдова Баталова Гитана Леонтенко и ее дочь Мария обвиняли Михаила Цивина и Наталью Дрожжину. Как удалось выяснить Элине Мазур, пара тут совершенно не причем.
Одна из картин была обнаружена в Израиле.
«Это бесценное сокровище было вывезено, как барахло. И даже ни в каких-то кофрах, а в мусорных мешках. Цивин сказал правду, заявив, что коллекция находилась в отвратительных условиях, и ничего не было систематизировано», — рассказала Элина Мазур в беседе с Teleprogramma.pro.
Адвокат подозревает, что картины могли быть просто выброшены во время ремонта квартиры еще при жизни Алексея Баталова. Людям, занимавшимся строительными работами, раритеты, скорее всего, показались ненужным хламом. А артист в силу возраста или других причин, мог просто не заметить, что произошло.
Найденные картины, общая сумма которых составляет 400 миллионов долларов, по словам Элины Мазур, перейдут меценату, с которым она заключила сделку. Затем уже он будет решать судьбу раритетов – оставить их в Россию или отправить за границу.