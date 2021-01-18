«Идеальные»: Дубцова в прозрачной тунике у океана «случайно» засветила роскошные бедра

Ирина Дубцова подержала звездный тренд на Мальдивы и отправилась на острова радоваться солнцу, морю и беззаботности.

Напомним, здесь же отдыхает Мария Горбань, которая без устали дразнит своих поклонников горячими кадрами в Сети. Звезда прекрасно знает, что обладает роскошной грудью, поэтому демонстрирует ее в эффектных бикини при каждой возможности.

Однако на одном из последних кадров она предстает в шелковом платье-сорочке в пол. На видео, которое актриса обнародовала в личном блоге, она бежит по пляжу и только в конце становится понятно, что киножена Дмитрия Нагиева не изменила себе – наряд она надела без бюстгальтера и вновь показала свой бюст во всей красе.

Ирина Дубцова, судя по фото в ее Instagram, не любит обнажаться перед публикой. И ни разу не появилась пока облаченной только в купальник. На ее снимках всегда есть что-то, что скрывает фигуру звезды. Тем не менее в этот раз она запечатлелась на берегу океана в такой прозрачной тунике, что та не смогла скрыть ее прелестей, особенно заметны стали ее пышные, но при этом подтянутые бедра. Это не ускользнуло от глаз ее поклонников.

«Какие роскошные бедра. Просто идеальные!», «Какая фигура сногсшибательная!», «Вид сзади прекрасен. Ирина, вы сводите нас с ума», «Фигурка шикарная. Талия, бедра – просто супер!», «Ириша, снимите вы уже эту тунику, чтобы все полюбовались вашей фигурой. Всем на зависть, хороший стимул для тех, кто хочет похудеть. Да вы, конечно, большая умница — привести так себя в форму. Это Классссс», «А сзади тоже ничего», — написали в Сети люди.

Смотрите также