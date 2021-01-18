«С утра до вечера поет, интонирует потрясающе»: Николаев рассказал о музыкальном будущем пятилетней дочки

Накануне Игорь Николаев отметил свой 61-й день рождения. Более 10 лет он состоит в браке с Юлией Проскуряковой, которая стала его третьей женой. А в 2015-м году она подарила ему дочь, которую назвали Вероника. Девочка уже подает большие музыкальные надежды. Об этом рассказал Николаев Валерии в ее YouTube-шоу «Между нами».

«С утра до вечера поет, интонирует потрясающе, сочиняет мелодию. Она слышит, как я гармонизировал мелодию так, а потом сделал по-другому, и указывает мне надо это», — рассказал Николаев.

Напомним, что на днях семья отправилась в Майами. В США живет и работает старшая дочь композитора, 42-летняя Юлия от первого брака. Девушка посвятила себя медицине.

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