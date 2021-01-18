Красиво и чувственно: Цымбалюк-Романовская блеснула вокальным талантом на дне рождения друга

Бывшая жена покойного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская расширяет горизонты. Дама, известная как профессиональная пианистка, пробует себя еще и в роли певицы.

Накануне Виталина Цымбалюк-Романовская была приглашена в один из столичных ресторанов, где праздновал день рождения ее друг. В качестве поздравления виновнику торжества Виталина исполнила песню. За возможность выступить пусть и в узком кругу Цымбалюк-Романовская поблагодарила своего знакомого публично.

«Спасибо за приглашение выступить в концерте с песней моего любимого композитора Владимира Быстрякова (сл. В. Гоцуленко)», — написала Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram.

Пианистка сопроводила пост видео, запечатлевшим фрагмент ее выступления в ресторане. Аудитория молодой женщины пришла в восторг, услышав, как она поет.

«Очень красиво и чувственно поете, Виталина», «Чудесно! Красиво! Талантливая, самодостаточная, образованная, милая и нежная, прекрасная Виталина», «Чудесное исполнение! Браво!» — восхищаются подписчики.

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