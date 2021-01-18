«Эффектно и красиво»: Лопырева запечатлелась на пляже в бикини, принт которого еще удивит

Имидж-стилист Ольга Трофимова считает, что этот рисунок с успехом заменит леопардовую расцветку на тканях.

Виктория Лопырева, будучи в Майами, устроила себе пляжную фотосессию. Один из купальников привлек внимание профессионального имидж-стилиста Ольгу Трофимову.

В разговоре с корреспондентом, фэшн-эксперт заметила, что практически все пляжные наряды звезды, которые она видела в Instagram, отлично смотрятся на ее подтянутой фигуре и загорелой коже. «Они гармонируют с ее цветотипом, энергетикой, задором, стилем и красотой», — заметила Ольга.

То же самое можно сказать и об асимметричном бикини, лиф которого украшен принтом в виде окраса зебры. Сейчас он, безусловно, в тренде, но в скором будущем прозвучит еще ярче.

«Думаю, что через пару сезонов принт зебра станет столь же популярным, как и некогда леопард. Трендсеттеры уже сейчас начинают активно покупать ее себе в гардеробные. В этом пляжном наряде мы видим прекрасное сочетание черно-белой гаммы, которая на блондинке с загорелой кожей смотрится особенно впечатляюще. Все стильно, эффектно и красиво», — прокомментировала Ольга.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.

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