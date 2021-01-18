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В одном стиле: Юдашкины, облаченные в светлые шубы, отметились на променаде у особняка

Стоит отметить, что модельер выбрал более роскошный экземпляр.

В одном стиле: Юдашкины, облаченные в светлые шубы, отметились на променаде у особняка
Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина. Фото: Global look press.

Валентин Юдашкин со своей женой Мариной прогулялся по бору возле своего особняка. Звездная чета в морозы предпочла облачиться в натуральные меха в светлых тонах. Кутюрье выбрал белоснежную шубу в пол с двубортным воротником, а его возлюбленная песочную парку по колено с пушистой окантовкой по капюшону.

Они обратили внимание на то, что похолодало, однако от зимних головных уборов отказались. Дизайнер одежды примерил черную бейсболку, а Марина и вовсе была без шапки. В таком виде пара запечатлелась и поделилась снимком с фолловерам.

«С Крещенским сочельником! С Крещением связаны «погодные приметы», наши предки верили, что ясная и холодная погода сулит сухое лето, а пасмурная говорит об обильном урожае, если видны яркие звезды на небе, значит весна начнется рано! Интересно, сбудется или нет?! В праздник нельзя ссориться, ругаться и злиться! Будьте здоровы!» — подписала кадр Юдашкина.

К слову, ранее в теплой парке на прогулке была замечена фигуристка Татьяна Навка, которая тоже обратилась к своим почитателям со словами поздравлений с праздником.

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