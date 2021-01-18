Анна Михалкова не так давно снялась в новом сезон сериала «Обычная женщина». Она давно продолжает актерскую династию своей семьи вместе с сестрой Надеждой Михалковой. Девушки очень дружны и любят шутить друг над другом. При этом в любой момент они готовы пройти друг другу на помощь. Артистка обычно много работает. В минувшем году она отдыхала лишь летом, поэтому в январе устроила себе отпуск с семьей.

Если раньше Анна показывала лишь своих сыновей Андрея и Сергея, которые уже учатся в вузах, то теперь она не скрывает и дочку Лидию. Малышке исполнилось семь лет, поэтому она теперь учится в школе. С каждым разом актриса все больше рассказывает про ее характер. На отдыхе Михалкова запечатлела наследницу, когда они собирались обедать. Девочка за стол садиться отказалась. При этом она нарядилась в шифоновое платье свободного кроя и украсила волосы повязкой в тон.

«Характер — это судьба….. вот смотрю я на нее….ну на то что она „сама будет решать что ей надеть“ , на то какую она прическу „сама себе делать будет“, на то как я сто раз ее попросила сесть за стол, а она „вот так вот хочет постоять там“…. Думаю, кому-то очень повезет», — поделилась звезда.

Поклонники были очарованы внучкой Никиты Михалкова. «Вполне себе справилась с одежкой и прическа а-ля итальяно… и встала ручки сложив», «А бантик, то, на голове, как у Татьяны Евгеньевны! Родство — дело такое!», «Конечно повезет! И будет любит ее не меньше, чем мама!», «Девочки это сложно-сочиненные создания», — прокомментировали пост подписчики.

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