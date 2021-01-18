«Он классный и такой милый»: Джастин Тимберлейк подтвердил, что у него родился второй сын

Джастин Тимберлейк уже дважды отец. О рождении второго сына певец объявил 18 января на «Шоу Эллен Дедженерес», хотя слухи о пополнении в звездном семействе ходили уже несколько месяцев.

«Его зовут Финеас, он классный и такой милый, и теперь у нас никто не спит, — с улыбкой сказал 39-летний артист. — Но мы в восторге и очень счастливы. Я очень благодарен».

Он добавил, что старший сын Сайлас (ему сейчас 5 лет) очень взволнован и обрадован появлением младшего братишки. По слухам, Финеас родился еще в июле 2020 года, но певец и его жена не комментировали эту информацию.

Напомним, Джастин состоит в браке актрисой Джессикой Бил. Они поженились в 2012 году после пяти лет отношений и официального расставания. Сейчас они являются родителями уже двоих детей. До этого у певца были отношения с Бритни Спирс и Камерон Диас.

Добавим, что скоро выйдет драматический фильм «Палмер», в котором Тимберлейк сыграл бывшего заключенного, подружившегося с необычным ребенком.

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