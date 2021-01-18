Женственная дива: Навка прогулялась по вечерней Москве в белоснежной парке с мехом и пуховом платке

Татьяна Навка отметилась на прогулке в нежном женственном образе. Для вечернего променада олимпийская чемпионка выбрала белоснежную парку с меховым воротником и пуховый вязаный платок в тон. Фотографию в этом образе фигуристка разместила в личном блоге.

«С Крещенским сочельником! По православному календарю это время подготовки к одному из самых важных христианских праздников! Именно в этот вечер в монастырях и храмах проходит Великое освящение воды. В этот период нельзя думать о плохом и дурном, только светлое, благое и чистое!» — написала она в личном блоге.

Многие поклонники знаменитой блондинки с радостью восприняли эту весть и поздравили звезду в ответ.

«И вас, Татьяна, и ваших родных и близких», «Танюша, всю вашу семью с Крещенским сочельником! Всего самого наилучшего», «Божией помощи вам», «Очень милое поздравление! Вас тоже с праздником! Будем обязательно купаться на Крещение!» — написали в блоге Навки фолловеры.

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