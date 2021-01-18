«Прекрасно выглядите»: 51-летняя Бледанс блеснула фигурой в бане, прикрывшись полотенцем

В канун Нового года Эвелина Бледанс с сыном уехала на юг России. В Крыму она успела и отдохнуть, и 8-летнего Семена сводить на курс дельфинотерапии. Недавно они вернулись домой, и от суровых морозов, которые в эти дни окутали Москву, актриса решила спасаться в бане. В своем Instagram она показала фото, на котором позирует, прикрывшись полотенцем.

«Прекрасно выглядите! Обожаю баню! Эвелина, ты супер! Красоточка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что актриса задействована сразу в двух проектах. В скором времени ее можно будет увидеть в картинах «Сестрички» и «Стриптиз». В последнем ее напарником по съемочной площадке является Игорь Лифанов.

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