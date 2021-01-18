«Сама уже не молода»: Май Абрикосов набросился на Ольгу Бузову из-за сравнений с Аллой Пугачевой

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, уже несколько лет живет в деревне под Воронежем. В последнее время Тертишный, которому в этом году исполнится сорок лет, занимается тем, что на своей страничке в Instagram критикует бывших коллег по проекту. Он периодически проходится по всем, кто после участия в телестройке, достиг успеха, а не залег на дно.

Уже не в первый раз от Романа Тертишного достается экс-ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой.

Теперь мужчину выводят из себя попытки теледивы стать похожей на молодую Аллу Пугачеву.

«Ольга Бузова любит сравнивать себя с молодой Пугачевой. Мне такое сравнение кажется некорректным, хотя бы потому, что Бузова сама уже не молода», — написал в Instagram Тертишный.

Кстати, в ближайшую среду, 20 января, Ольга Бузова будет отмечать свой день рождения. Теледиве исполнится 35 лет. Роман Тертишный в своем посте напомнил звезде о скоротечности времени.

«Не успеет оглянуться, как «мамин бриллиантик» превратится в «антиквариатик», — добавил экс-участник «Дома-2».

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